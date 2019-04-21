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Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Новости » Спорт    21.04.2019 - 00:20
Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
Денис Беринчик, instagram.com/berinchyk

Украинец был сильнее японского претендента

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) защитил чемпионский пояс в бою против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО). Об этом сообщает tribuna.com.

Вечер бокса прошел в Киеве в Дворце спорта. Первая для Беринчика защита титула продолжалась все 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей - 120:107, 118:109, 120:107. Он остается непобежденным и добывает 11 победу.

 

После боя Беринчик заявил о цели провести бой с Василием Ломаченко за полноценный пояс чемпиона мира по версии WBO.

"Мы потихоньку подкрадываемся к официальному претенденту. Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой. В любом случае Украина получит чемпиона", - сказал Беринчик.

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