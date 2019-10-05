Деревянченко - Головкин: где смотреть бой

Фото: Головкин - Деревянченко (twitter.com/DAZN_USA)

Где и когда начнется поединок за два чемпионских титула - IBF и IBO

Главный бой недели состоится между украинским средневесом Сергеем Деревянченко и бывший чемпион мира Геннадием Головкиным за титулы IBF и IBO. По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является представитель Казахстана.

5-6 октября 05:30

Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Поединок Деревянченко - Головкин за титульный бой в среднем весе состоится в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden в ночь с 5 на 6 октября 2019 года. Главный поединок начнется ориентировочно в 05:30 по киевскому времени.

На территории Украины в прямом эфире трансляцию боя украинского средневеса и казахстанского боксера покажет канал Xsport. Также на телеканале будут доступны повторы поединка в 7:30, 18:10 и 21:40.

Кроме того, показ шоу в своей эфирной сетке запланировали казахские вещатели Qazsport и Qazaqstan, а также британский Sky Sports и DAZN.

Напомним, накануне боя состоялась традиционная процедура взвешивания. Каждый из спортсменов уложился в лимит среднего веса, однако казахстанский боксер оказался тяжелее украинского. Вес Деревянченко составил 72,1 кг, в то время как Головкина - 72,2 кг.