Украинский боксер Беринчик получил соперника на бой в октябре

Фото: Денис Беринчик (instagram.com/berinchyk)

Он проведет поединок против боксера из Мексики

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик получил соперника на бой, намеченный на 5 октября 2019 года. Об этом в Facebook сообщает промоутерская компания K2 Promotions.

Украинец встретится с 24-летним мексиканским боксером Патрицио Лопесом Морено. Беринчик будет защищать титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Для украинца это будет вторая защита пояса.

Последний бой 31-летний Беринчик провел в апреле 2019 года, когда защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Напомним, Беринчик завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO, одержав досрочную победу над филиппинцем Росеки Кристобалем.

Стоит добавить, что в этот же вечер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) проведут бой за титул чемпиона по версии IBF в средней весовой категории. Этот бой состоится в Нью-Йорке. Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.