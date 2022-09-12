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Из украинских портов вышел еще один караван с зерном

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Понедельник 12 сентября 2022 11:00
Из украинских портов вышел еще один караван с зерном Фото: Из украинских портов вышел еще один караван с зерном (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 12 сентября, из украинских портов вышел очередной караван с продовольствием, который отправился по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Сегодня утром из портов вышли девять судов.

"Отгрузка зерна продолжается по плану. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отошло еще 9 судов, груженных зерном", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне из одесских портов не смог выйти очередной караван сухогрузов с украинской агропромышленной продукцией из-за непогоды.

Кроме того, 9 сентября в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зернового коридора".

Также сообщалось, что месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

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