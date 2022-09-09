Сегодня в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

В один из суданских портов прибыл балкер SEAEAGLE с 65 тысячами тонн украинской пшеницы. Он вышел из порта "Черноморск" 26 августа.

С начала реализации инициативы в страны Африки уже отправлено 16 судов и доставлено почти 500 тысяч тонн продовольствия.

В частности, два судна с 60 тысячами тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН для стран, страдающих от продовольственного кризиса. Кроме того, благодаря партнерам ООН закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в Африку.