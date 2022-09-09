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В Африку прибыло очередное судно с украинским зерном

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Киев, Пятница 09 сентября 2022 22:48
В Африку прибыло очередное судно с украинским зерном Фото: в Судан прибыло очередное судно с украинским зерном (t.me/miUkraune)
Автор: Константин Широкун

Сегодня в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

В один из суданских портов прибыл балкер SEAEAGLE с 65 тысячами тонн украинской пшеницы. Он вышел из порта "Черноморск" 26 августа.

С начала реализации инициативы в страны Африки уже отправлено 16 судов и доставлено почти 500 тысяч тонн продовольствия.

В частности, два судна с 60 тысячами тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН для стран, страдающих от продовольственного кризиса. Кроме того, благодаря партнерам ООН закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в Африку.

Напомним, что Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре". 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Благодаря ему цены на пшеницу снизились.

Как сообщалось, месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

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