З українських портів вийшов ще один караван із зерном

У понеділок, 12 вересня, з українських портів вийшов черговий караван з продовольством, який відправився по "зерновому коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter .

Сьогодні вранці з портів вийшли дев'ять суден.

"Відвантаження зерна триває за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів відійшло ще 9 суден, завантажених зерном", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні з одеських портів не зміг вийти черговий караван суховантажів з українською агропромисловою продукцією через негоду.

Крім того, 9 вересня в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернового коридору".

Також повідомлялося, що через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.