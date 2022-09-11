Из украинских портов сегодня не вышел караван с продовольствием: в чем причина

Дождливая погода и плохая видимость сегодня, 11 сентября, помешали загрузке и выходу из портов Великой Одессы очередного каравана сухогрузов с украинской агропромышленной продукцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую .

Десять сухогрузов, стоящих на дальнем рейде Одессы прибыли к городу вчера и из-за непогоды также не смогли зайти в порты.

Сообщается, что многие из этих судов уже повторно пришли за украинским продовольствием. Также к одесской зоне формирования приближается еще один караван из пяти судов, прибывающий из устья Дуная.