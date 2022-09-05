Из портов Украины уже вышли более 50 кораблей: куда везут зерно и продовольствие

Месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов, Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Так, свою порцию продовольствия уже получили: Нидерланды, Германия, Румыния, Ирландия, Франция, Италия, Испания, Греция, Турция, Ливан, Китай, Индия, Южная Корея, Израиль, Судан, Египет, Джибути.

При этом, как пишет издание, это совсем немного. В 2021 году Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН распределила по всему миру 4,4 миллиона тонн продовольственной помощи. Две трети из них поступили из Украины.

Должностные лица ООН, которых опросило ВВС, признают, что начало действительно скромное, но предлагают взглянуть на ситуацию шире.

"Не надо смешивать то, что делаем мы, с общим открытием портов и наводнением рынка этим необычайным количеством зерна", - говорит Грэг Бэрроу, старший представитель Всемирной продовольственной программы ООН.