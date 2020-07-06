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В украинских хранилищах накопили более 20 млрд кубометров газа

Новости » Общество     06.07.2020 - 21:49
В украинских хранилищах накопили более 20 млрд кубометров газа
Фото: газопровод (facebook.com/tsoua2020)

К началу отопительного сезона планируют накопить еще около 6 млрд кубометров

В украинских хранилищах накопили уже более 20 миллиардов кубометров газа. Накопления планируют увеличить к началу отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

"Ожидаем, что к началу отопительного сезона в украинских ПХГ будет 25,5 - 26,5 млрд куб. м.", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, за январь-апрель текущего года в украинские газохранилища закачано 2 318 млн куб. м, что на 33% превышает показатели 2019 года. Существенный вклад в заполнение ГТС внесли иностранные трейдеры.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон ранее заявил, что украинские подземные хранилища газа могут дополнительно принять еще 10 млрд кубометров.

Также сообщалось, что в первом полугодии 2020 года объемы транзита российского газа через Украину существенно сократились, "Газпром" сократил объемы транзита почти вполовину.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины отопительный сезонгаз
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