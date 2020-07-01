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"Газпром" почти вполовину сократил объемы транзита газа через Украину

Новости » Экономика     01.07.2020 - 17:27
"Газпром" почти вполовину сократил объемы транзита газа через Украину
Фото: газопровод (facebook.com/tsoua2020)

Объемы сократились на 45%

В первом полугодии 2020 года объемы транзита российского газа через Украину существенно сократились. "Газпром" сократил объемы транзита почти вполовину.

Об этом сообщает Оператор газотранспортной системы Украины в Facebook.

За первые полгода российский "Газпром" транспортировал транзитом через Украину 24,9 млрд кубометров газа, тогда как за этот же период прошлого года объемы составили 45,1 млрд кубометров газа.

Так, нынешние объемы транзита газа упали на 45% по сравнению с 2019 годом.

Больше всего газа транспортировали в Словакию - 16,9 млрд кубометров газа. За ней идут Венгрия, Польша, Молдова и Румыния.

Напомним, в июне объемы транзита российского газа через Украину существенно увеличились из-за остановки газопровода "Турецкий поток".

Увеличение объемов транзита российского газа через Украину также наблюдались в феврале 2020 года.

Кроме того, Оператор ГТС Украины предлагал российскому "Газпрому" хранить газ в украинских подземных хранилищах.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГазпромНафтогаз Украины
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