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Украина предлагает свои ПХГ для хранения избытка газа

Новости » Финансовый кризис 2020     21.04.2020 - 11:00
Украина предлагает свои ПХГ для хранения избытка газа
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Свободные мощности хранилищ газа составляют 10 млрд кубометров

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе могут быть полностью заполнены уже до конца третьего квартала 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Макогон, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины", компании, которая занимается транзитом газа.

Как отметил Макогон, украинские подземные хранилища газа могут дополнительно принять еще 10 млрд кубометров.

"Уже к концу 3-го квартала Европейские ПХГ могут быть полностью заполненными. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 млрд кубометров", - написал гендиректор государственной компании.

Украина предлагает свои ПХГ для хранения избытка газа

Как сообщало РБК-Украина, цены на газ в Европе опустились до минимума с 2009 года, поскольку закрытие границ и борьба с распространением COVID-19 снизили спрос на энергию. В частности, на нидерландском газовом хабе TTF спотовые цены упали до 7,05 евро за МВт ч (около 79 долларов за 1 тыс. кубометров), что более чем на 50% ниже, чем год назад. При этом европейские хранилища природного газа заполнены на 54%, что на 11% больше, чем в прошлом апреле.

Напомним, по состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) украины хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад. Запасы газа в ПХГ Украины на конец отопительного сезона 2019-2020 гг. - самый высокий показатель за последние 30 лет.

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