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В українських сховищах накопичили понад 20 млрд кубометрів газу

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 21:49
В українських сховищах накопичили понад 20 млрд кубометрів газу
Фото: газопровід (facebook.com/tsoua2020)

До початку опалювального сезону планують накопичити ще близько 6 млрд кубометрів

В українських сховищах накопичили вже понад 20 мільярдів кубометрів газу. Накопичення планують збільшити до початку опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" в Twitter.

"Очікуємо, що до початку опалювального сезону в українських ПСГ буде 25,5 - 26,5 млрд куб. м", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2 318 млн куб. м, що на 33% перевищує показники 2019 року. Істотний внесок у заповнення ГТС внесли іноземні трейдери.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон раніше заявив, що українські підземні сховища газу можуть додатково прийняти ще 10 млрд кубометрів.

Також повідомлялося, що у першому півріччі 2020 року обсяги транзиту російського газу через Україну істотно зменшились, "Газпром" скоротив обсяги транзиту майже наполовину.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України отопительный сезонгаз
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