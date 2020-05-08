Закачка газа в ПХГ Украины с начала года выросла на треть

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Европейские трейдеры используют украинские ПХГ для сезонного хранения газа

За январь-апрель текущего года в украинские газохранилища закачано 2 318 млн куб. м, что на 33% превышает показатели 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Как отметили в пресс-службе, существенный вклад в заполнение ГТС внесли иностранные трейдеры. За четыре первых месяца текущего года они закачали 551 млн куб. м газа (24% от общего объема закачки). Это на 162% выше показателя прошлого года.

В "Укртрансгазе" объясняют динамику тремя ключевыми факторами: высоким уровнем загрузки европейских газохранилищ, снижением цены на газ на мировом рынке и выгодными условиями для транспортировки и хранения газа в Украине.

На 01.05.2020 нерезиденты хранили в режиме "Таможенный склад" 1 173 млн куб. м газа. По сравнению с прошлым годом объем газа, принадлежащего иностранным компаниям, увеличился в 5,5 раз.

Существенно - в 6,7 раз - увеличились и запасы резидентов. На 1 мая текущего года они сохраняли в режиме "Таможенный склад" 1 197 млн куб. м.

На сегодня услугам украинских ПХГ пользуются компании из Австрии, Эстонии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции и Швейцарии.

Напомним, по состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) украины хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад. Запасы газа в ПХГ Украины на конец отопительного сезона 2019-2020 гг. - самый высокий показатель за последние 30 лет.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе могут быть полностью заполнены уже до конца третьего квартала 2020 года. Как отметил Макогон, украинские подземные хранилища газа могут дополнительно принять еще 10 млрд кубометров.