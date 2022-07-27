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Украинские военные из засады уничтожили БМП оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Среда 27 июля 2022 21:05
Украинские военные из засады уничтожили БМП оккупантов (видео) Иллюстративное фото: украинские военные из засады уничтожили БМП оккупантов (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины смогли метким выстрелом уничтожить российский БМП-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

По информации ведомства, бойцы отряда специального назначения Нацгвардии смогли подобраться впритык к вражеской технике и устроили засаду. Одним выстрелом из ПТРК "Скиф" они уничтожили БМП-2 вместе со всем экипажем.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ССО "АЗОВ" уничтожили оккупантов и их технику на Харьковском направлении.

Также мы писали, что украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске. В результате удара ликвидированы 12 оккупантов.

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БМП Война России против Украины Нацгвардия Министерство внутренних дел Украины Вооруженные силы Украины
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