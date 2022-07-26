ВСУ ударили по казармам российского ОМОНа в Лисичанске: последствия
Фото: ВСУ ударили по казармам российского ОМОНа в Лисичанске (Getty Images)
Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске. В результате удара ликвидированы 12 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратегическое командование ВСУ.
"В оккупированном Лисичанске состоялась "бум-вечеринка", погибло 12 орков из руснявого ОМОНа. Орки жалуются, что кто - то сдал их место дислокации", - прокомментировали в командовании.
Там также показали фото из переписки оккупантов, где указаны фамилии погибших.
Напомним, ВСУ с помощью HIMARS уничтожили командный пункт россиян в оккупированном Красном Луче (Хрустальном).
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