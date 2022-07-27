Українські військові із засідки знищили БМП окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram .

За інформацією відомства, бійці загону спеціального призначення Нацгвардії змогли підібратися впритул до ворожої техніки і влаштували засідку. Одним пострілом з ПТРК "Скіф" вони знищили БМП-2 разом з усім екіпажем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці ССО "АЗОВ" знищили окупантів та їхню техніку на харківському напрямку.

Також ми писали, що українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську. В результаті удару ліквідовано 12 окупантів.

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