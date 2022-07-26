В Харьковской области бойцы ССО уничтожили оккупантов и их технику

Фото: В Харьковской области бойцы ССО уничтожили несколько оккупантов и технику (facebook.com_NGUmainpage)

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ССО АЗОВ наносят удары по оккупантам в Волчанском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал отряда Сил специальных операций "АЗОВ".

На опубликованном видео можно увидеть вражескую технику и штаб оккупантов, по которым со временем украинские воины наносят удары. Специальная операция бойцами ССО проводится в районе поселка Варваровка в Волчанском районе.