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Украинские военные вышли на окраины Лисичанска

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные уже находятся на окраинах Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечает издание, информацию подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Лисичанск. Замечательный украинский город! Ох и работы по восстановлению", - пишет Гайдай в своем Telegram-канале.

Лисичанск

Длительное время с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Лисичанск оставался последним неоккупированным врагом городом в Луганской области. После захвата Северодонецка российская армия сосредоточила свои силы именно на Лисичанске.

По словам Гайдая, из-за регулярных обстрелов и авиаударов город было почти не узнать.

3 июля нашим воинам пришлось покинуть Лисичанск и отойти с позиций для сохранения жизней личного состава. Впрочем, после захвата города оккупантам продвигаться было еще труднее.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вследствие успешного контрнаступления нашими воинами удалось деоккупировать уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Между тем сегодня военные уже взяли Купянск под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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Российская ФедерацияУкраинаХарьковЛисичанскВооруженные силы Украины