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Українські військові вийшли на околиці Лисичанська

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові вже перебувають на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці наразі не розголошуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як відзначає видання, інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Лисичанськ. Чудове українське місто! Ох і роботи буде по відновленню", - пише Гайдай у своєму Telegram-каналі.

Лисичанськ

Тривалий час з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Лисичанськ залишався останнім неокупованим ворогом містом у Луганській області. Після захоплення Сєвєродонецька російська армія зосередила свої сили саме на Лисичанську.

За словами Гайдая, через регулярні обстріли та авіаудари місто було майже не впізнати.

3 липня нашим воїнам довелося залишити Лисичанськ та відійти з позицій для збереження життів особового складу. Втім після захоплення міста окупантам просуватися було ще важче.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок успішного контрнаступу нашими воїнами вдалося деокупувати понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Тим часом сьогодні військові вже взяли Куп'янськ під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.

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Російська ФедераціяУкраїнаХарківЛисичанськЗбройні сили України