Українські військові вийшли на околиці Лисичанська

Як відзначає видання, інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Лисичанськ. Чудове українське місто! Ох і роботи буде по відновленню", - пише Гайдай у своєму Telegram-каналі.

Лисичанськ

Тривалий час з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Лисичанськ залишався останнім неокупованим ворогом містом у Луганській області. Після захоплення Сєвєродонецька російська армія зосередила свої сили саме на Лисичанську.

За словами Гайдая, через регулярні обстріли та авіаудари місто було майже не впізнати.

3 липня нашим воїнам довелося залишити Лисичанськ та відійти з позицій для збереження життів особового складу. Втім після захоплення міста окупантам просуватися було ще важче.