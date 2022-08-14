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После захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться вперед, - Гайдай

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Луганская область, Воскресенье 14 августа 2022 09:26
После захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться вперед, - Гайдай Фото: после захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться вперед (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска не оставляют попыток оккупировать Луганскую область целиком и отчитаться об этом. Однако продвигаться врагу после захвата Лисичанска трудно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние, меньшее плоскости этого города. Так, выжигает землю вокруг, но каждый следующий километр ему покоряется после значительных потерь", - пишет Гайдай.

По его словам, оккупанты пытались штурмовать вблизи Спорного и Серебрянки, населенных пунктов Донецкой области, которые расположены на границе с Луганской, но неудачно.

"Армия врага потерпела огневое поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двоих бои идут до сих пор", - сообщает Гайдай.

Он сообщил, что вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.

"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением", - добавляет Гайдай.

Напомним, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск. ВСУ отошли с позиций для сохранения личного состава. До этого времени он оставался последним крупным городом, который армия РФ не взяла под свой контроль.

Добавим, как сообщалось, россияне начали прибегать к новой тактике захвата в Луганской области.

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Луганск Лисичанск Донбасс
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