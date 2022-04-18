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Украинские военные на Востоке отбили 4 атаки врага и уничтожили 20 оккупантов

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Понедельник 18 апреля 2022 21:28
Украинские военные на Востоке отбили 4 атаки врага и уничтожили 20 оккупантов ВСУ убили атаку на востоке (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

В течение 18 апреля на Востоке русские войска совершили 4 атаки. В результате ВСУ уничтожили 20 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Так, российские фашистские войска совершили 4 атаки и осуществляли ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

За сутки украинские защитники уничтожили:

  • личного состава - 20;
  • танков - 1;
  • артиллерийских систем - 1;
  • БПЛА - 2.

Ранее мы сообщали, что вчера, 17 апреля, ВСУ на Востоке за сутки отбили 5 атак врага, уничтожив 60 оккупантов.

Также мы писали, что ВСУ сбили за день российский самолет, беспилотник и три вертолета, включая Ка-52 "Аллигатор".

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