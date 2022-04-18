Украинские военные на Востоке отбили 4 атаки врага и уничтожили 20 оккупантов
В течение 18 апреля на Востоке русские войска совершили 4 атаки. В результате ВСУ уничтожили 20 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Так, российские фашистские войска совершили 4 атаки и осуществляли ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.
За сутки украинские защитники уничтожили:
- личного состава - 20;
- танков - 1;
- артиллерийских систем - 1;
- БПЛА - 2.
Ранее мы сообщали, что вчера, 17 апреля, ВСУ на Востоке за сутки отбили 5 атак врага, уничтожив 60 оккупантов.
Также мы писали, что ВСУ сбили за день российский самолет, беспилотник и три вертолета, включая Ка-52 "Аллигатор".
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