ВСУ на Востоке за сутки отразили 5 атак врага, уничтожив 60 оккупантов
Фото: ВСУ уничтожили 60 оккупантов на Востоке (Getty Images)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение дня отразили пять атак врага. Уничтожены 60 оккупантов и бронетехника противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Восток".
Сегодня, 17 апреля, украинские защитники отразили пять атак врага. Уничтожено 60 оккупантов, а также:
- 1 танк;
- 2 боевые машины пехоты (БМП);
- 2 МТБЛ (многоцелевой транспортер легкий бронированный);
- 3 артиллерийские системы;
- 3 АТ;
- 1 вертолет.
Напомним, с начала войны России против Украины противник безвозвратно потерял более 20 тысяч человек.
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