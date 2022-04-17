ВСУ на Востоке за сутки отразили 5 атак врага, уничтожив 60 оккупантов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение дня отразили пять атак врага. Уничтожены 60 оккупантов и бронетехника противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Восток" .

Сегодня, 17 апреля, украинские защитники отразили пять атак врага. Уничтожено 60 оккупантов, а также:

Напомним, с начала войны России против Украины противник безвозвратно потерял более 20 тысяч человек.

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