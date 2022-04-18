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Українські військові на Сході відбили 4 атаки ворога та знищили 20 окупантів

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Понеділок 18 квітня 2022 21:28
Українські військові на Сході відбили 4 атаки ворога та знищили 20 окупантів ЗСУ відбили атаку на Сході (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Протягом 18 квітня на Сході російській війська здійснили 4 атаки. Внаслідок цього ЗСУ знищили 20 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Так, російські фашистські війська здійснили 4 атаки та здійснювали ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

За добу українські захисники знищили:

  • особового складу - 20;
  • танків - 1;
  • артилерійських систем - 1;
  • БПЛА - 2.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 17 квітня, ЗСУ на Сході за добу відбили 5 атак ворога, знищивши 60 окупантів.

Також ми писали, що ЗСУ збили за день російський літак, безпілотник і три вертольоти, включаючи Ка-52 "Алігатор".

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