ВСУ сбили за день российский самолет, беспилотник и три вертолета, включая Ка-52 "Аллигатор"
Украинские Воздушные Силы за прошедший день сократили вражескую авиацию на самолет, три вертолета и беспилотник, а также наносили сокрушительные удары по позициям российских войск.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
Отмечается, что на востоке и юге Украины противник смог существенно нарастить свои средства противовоздушной обороны. Там рашисты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные наши города.
"Впрочем, воины Вооруженных Сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе. За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожены пять воздушных целей", - говорится в сообщении.
- 1 самолет (истребитель типа "Су");
- 3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);
- 1 БПЛА ОТР (Орлан-10).
Наши истребители продолжали патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск ВСУ, а ударная авиация наносила ракетно-бомбовые удары по позициям вражеских войск.
Напомним, перед этим, в течение суток 16 апреля, ВСУ уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов.
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