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ВСУ сбили за день российский самолет, беспилотник и три вертолета, включая Ка-52 "Аллигатор"

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Понедельник 18 апреля 2022 00:47
ВСУ сбили за день российский самолет, беспилотник и три вертолета, включая Ка-52 "Аллигатор" Фото: сбитый военными ВСУ российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" (t.me/u_now)
Автор: Владимир Костырин

Украинские Воздушные Силы за прошедший день сократили вражескую авиацию на самолет, три вертолета и беспилотник, а также наносили сокрушительные удары по позициям российских войск.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что на востоке и юге Украины противник смог существенно нарастить свои средства противовоздушной обороны. Там рашисты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные наши города.

"Впрочем, воины Вооруженных Сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе. За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожены пять воздушных целей", - говорится в сообщении.

  • 1 самолет (истребитель типа "Су");
  • 3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);
  • 1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Наши истребители продолжали патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск ВСУ, а ударная авиация наносила ракетно-бомбовые удары по позициям вражеских войск.

Напомним, перед этим, в течение суток 16 апреля, ВСУ уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов.

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