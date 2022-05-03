ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові збили ударний безпілотник окупантів в Одесі

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 03 травня 2022 20:13
Українські військові збили ударний безпілотник окупантів в Одесі Фото: російський безпілотник" Форпост " (mil.in.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України сьогодні, 3 травня, збили над Одесою ворожий ударний безпілотник "Форпост". Вартість такого БПЛА досягає 7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченко.

"Сьогодні наші підрозділи протиповітряної оборони збили ще один ударний безпілотник "Форпост", - сказав Марченко у своє традиційному зверненні.

Нагадаємо, за минулу добу українські ППО збили 8 російських безпілотників, включаючи БПЛА типу "Форпост" і "Орлан-10".

Зазначимо, сьогодні ЗСУ знищили всіх російських окупантів на острові Зміїний. Міноборони України опублікувало відео удару "Байрактара".

Війна Росії проти України йде 69-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Збройні сили України Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні