ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из "Иглы"

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 19:35
Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из "Иглы" Фото: украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из "Иглы" (Минобороны РФ)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

Сообщается, что во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Национальной гвардии осуществил пуск ракеты из "Иглы" по самолету Су-25. После поражения штурмовика состоялся взрыв за лесополосой.

"Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", - отмечается в сообщении.

Напомним, 10 августа система ПВО за несколько часов сбила две российские ракеты над Запорожской областью.

Кроме того, сегодня ВСУ уничтожили российский беспилотник "Орлан-10" в Херсонской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ отбили наступление оккупантов сразу на четырех направлениях, - Генштаб
ВСУ отбили наступление оккупантов сразу на четырех направлениях, - Генштаб
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк