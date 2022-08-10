Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из "Иглы"
Фото: украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из "Иглы" (Минобороны РФ)
Украинские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.
Сообщается, что во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Национальной гвардии осуществил пуск ракеты из "Иглы" по самолету Су-25. После поражения штурмовика состоялся взрыв за лесополосой.
"Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", - отмечается в сообщении.
Напомним, 10 августа система ПВО за несколько часов сбила две российские ракеты над Запорожской областью.
Кроме того, сегодня ВСУ уничтожили российский беспилотник "Орлан-10" в Херсонской области.