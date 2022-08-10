Силы ПВО сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Херсонской области
Фото: ВСУ сбили беспилотник "Орлан-10" (facebook.com/Сили оборони Запорізького краю)
Зенитно-ракетное подразделение вооруженных сил Украины уничтожило российский беспилотник "Орлан-10" в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
В Берисловском районе враг также пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА, но украинским военным удалось перехватить беспилотник.
Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 4 августа, Вооруженные силы Украины сбили в Николаевской области два российских дрона-камикадзе "Ланцет".
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