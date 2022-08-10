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Силы ПВО сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Херсонской области

Новина українською →
Киев, Среда 10 августа 2022 03:06
Силы ПВО сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Херсонской области Фото: ВСУ сбили беспилотник "Орлан-10" (facebook.com/Сили оборони Запорізького краю)
Автор: Константин Широкун

Зенитно-ракетное подразделение вооруженных сил Украины уничтожило российский беспилотник "Орлан-10" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В Берисловском районе враг также пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА, но украинским военным удалось перехватить беспилотник.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 4 августа, Вооруженные силы Украины сбили в Николаевской области два российских дрона-камикадзе "Ланцет".

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