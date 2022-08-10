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ПВО за несколько часов сбила 2 российские ракеты над Запорожской областью, - ОВА

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Среда 10 августа 2022 02:28
ПВО за несколько часов сбила 2 российские ракеты над Запорожской областью, - ОВА Фото: Система ПВО сбила ракету в Запорожской области (perild.com)
Автор: Олег Васкив

В Запорожской области система ПВО сбила две российские ракеты. Благодаря работе ВСУ была спасена не одна украинская жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Запорожской ОВА Александра Старуха.

Чиновник напомнил, что 9 августа около 23:00 вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва.

"По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны ВСУ, которая сбила вражескую ракету. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметил председатель области.

В то же время Старух указал, что через час, уже 10 августа, "наши ребята сделали дубль-2".

"У нас минус старые стекла, у врага - минус две ракеты!", - добавил глава ОВА.

Он также призвал сохранять спокойствие, верить в Вооруженные Силы Украины и соблюдать правила воздушной тревоги.

Напомним, в Николаеве в ночь на 10 августа были слышны звуки взрывов. В городе и области сработали системы оповещения.

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