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Українські військові збили російський штурмовик Су-25 з "Ігли"

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Середа 10 серпня 2022 19:35
Українські військові збили російський штурмовик Су-25 з "Ігли" Фото: українські військові збили російський штурмовик Су-25 з "Ігли" (Міноборони РФ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці за допомогою ПЗРК "Ігла" збили черговий російський штурмовик Су-25 на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

Повідомляється, що від час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Національної гвардії здійснив пуск ракети з "Ігли" по літаку Су-25. Після враження штурмовика відбувся вибух за лісосмугою.

"Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня система ППО за кілька годин збила дві російські ракети над Запорізькою областю.

Окрім того, сьогодні ЗСУ знищили російський безпілотник "Орлан-10" в Херсонській області.

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