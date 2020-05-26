Украинские военные попали под обстрел боевиков возле Водяного

Потерь среди украинских защитников нет
В течение дня вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли украинских военных вблизи Водяного в Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-штабе операции Объединенных сил.
Боевики атаковали позиции оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов.
"В ответ, из имеющихся огневых средств, наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на любые возможные угрозы со стороны захватчиков", - заявили в ООС.
На участках разведение сил №1, №2 и №3 соблюдался режим тишины.
"С начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками", - добавили в пресс-штабе.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 26 травня 2020 року #ООС...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 26 травня 2020 р.
Отметим, вооруженную активность боевики проявили во второй половине дня.
В разы больше обстрелов со стороны российских наемников было зафиксировано вчера.
Также РБК-Украина сообщало, что в мае жертвами обстрелов стали 9 мирных жителей Донбасса.
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Автор: Роман Калиниченко