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Боевики на Донбассе от начала суток ни разу не нарушали режим "тишины"

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 13:28
Боевики на Донбассе от начала суток ни разу не нарушали режим "тишины"
Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Украинские военные контролируют ситуацию на линии разведения войск

От начала текущих суток, 26 мая, боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим "тишины". Украинские военные контролируют ситуацию на линии разведения войск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российско-оккупационные войска вооруженную активность сегодня на линии боевого столкновения не проявляли. Защитники Украины неуклонно придерживаются режима "тишины" на линии боевого соприкосновения и ежеминутно находятся наготове дать достойный эффективный отпор на коварные вражеские действия со стороны боевиков.

Напомним, на Донбассе 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, однако потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которая в мае 2018 года осуществила артиллерийский обстрел позиций операции объединенных сил в районе Бахмутской трассы Луганской области.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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