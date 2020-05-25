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Жертвами обстрелов на Донбассе в мае стали 9 мирных жителей, - ОБСЕ

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 13:30
Жертвами обстрелов на Донбассе в мае стали 9 мирных жителей, - ОБСЕ
Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Среди пострадавших - пять детей

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о 9 жертвах среди мирного населения в результате обстрелов на Донбассе в период с 4 по 17 мая. Всего было зафиксировано более 10 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Как отметили в ОБСЕ, все жертвы обстрелов получили ранения. Среди них пять детей.

"СММ подтвердила сообщения о 9 жертвах среди гражданского населения (все раненные), в том числе о пяти детях. Соответственно с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 погибших и 38 раненных", - говорится в отчете.

Также наблюдатели отметили увеличение обстрелов, по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.

"За период 4-17 мая СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 000 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9 800 нарушений и 2 750 взрывов соответственно", -сообщили в ОБСЕ.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе ведут огонь по позициям украинских военных из жилых кварталов населенных пунктов.

Также сообщалось, что днями в результате обстрела боевиков в селе Каменка Донецкой области были разрушены два дома.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ОБСЕДонбассобстрел
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