В Киеве существенно возросло число случаев домашнего насилия

Фото: с начала года пострадали более 6,6 тыс. женщин

Рост таких случаев не связан с карантином

С начала года в Киеве полиция зарегистрировала более 7 тысяч обращений по поводу домашнего насилия. Это больше, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в течение 2019 года было зарегистрировано более 6 тыс. аналогичных обращений.

"С начала этого года в полицию обратилось 7 285 лиц в отношении домашнего насилия. Из них пострадавших 6 668 женщин и 617 мужчин. В отношении обидчиков вынесено 1 260 запретительных предписаний и составлено 2 353 административных протокола", - сообщила замглавы КГГА Марина Хонда.

Чиновник подчеркнула, что увеличение количества обращений не означает рост числа случаев.

"Просто об этом начали активно говорить, и тема перестала быть запретной", - отметила Хонда.

Она также подчеркнула, что, несмотря на опасения, всплеска домашнего насилия за период карантина не произошло. По данным КГГА, количество таких обращений к полицию остается таким же, как и до карантина.

Напомним, с февраля в Украине действует телефонная горячая линия по предупреждению домашнего насилия.

Для противодействия домашнему насилию Министерство внутренних дел также разработало специального чат-бота.

Также сообщалось, что уровень домашнего насилия в некоторых странах ЕС вырос на треть через неделю после введения карантина.

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Автор: Роман Калиниченко