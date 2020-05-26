Українські військові потрапили під обстріл бойовиків біля Водяного

Фото: бойовики вели обстріл з автоматичних станкових гранатометів (facebook.com pressjfo.news)

Втрат серед українських захисників немає

Протягом дня збройні формування РФ на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли українських військових поблизу Водяного у Донецькій області.

Про це повідомили у прес-штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики атакували позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл вівся з автоматичних станкових гранатометів.

"У відповідь, з наявних вогневих засобів, наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об’єднаних сил й надалі готові негайно відреагувати на усі можливі загрози з боку загарбників", - заявили у ООС.

На ділянках розведення сил №1, №2 та №3 дотримувався режим "Тиша".

"Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками", - додали у прес-штабі.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 26 травня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 26 травня 2020 р.

Зазначимо, збройну активність бойовики виявили у другій половині дня.

В рази більше обстрілів з боку російських найманців було зафіксовано вчора.

Також РБК-Україна повідомляло, що у травні жертвами обстрілів стали 9 мирних жителів Донбасу.

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Автор: Роман Калиниченко