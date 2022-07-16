Украинские военные с помощью HIMARS уничтожили командование российской дивизии ВДВ, - ISW

Удары украинской армии с применением ракетных систем HIMARS, вероятно, позволили убить, или ранить четырех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Российские новостные агентства сообщили о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина, что, по-видимому, подтверждает сообщения ВСУ о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командиров 106-й дивизии.

Украинский центр стратегических коммуникаций заявил 12 июля, что один неназванный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии находится в критическом состоянии.