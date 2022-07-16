Українські військові за допомогою HIMARS знищили командування російської дивізії ВДВ, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Російські новинні агентства повідомили про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва і полковника Максима Кудріна, що, мабуть, підтверджує повідомлення ВСУ про те, що удари HIMARS по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину командирів 106-ї дивізії.

Український центр стратегічних комунікацій заявив 12 Липня, що один неназваний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії знаходиться в критичному стані.