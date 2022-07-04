Украинские военные покинули Лисичанск, а в Белгороде прогремели мощные взрывы: новости за выходные

Украинские военные отошли из Лисичанска, ВСУ уничтожили базу оккупантов в Мелитополе, а в Белгороде прогремели мощные взрывы. Подробнее о том, что произошло на выходных, 2-3 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Когда Украина вступит в Евросоюз: Стефанишина назвала сроки

Украина планирует стать частью Европейского союза в рекордные сроки. Процесс вступления займет до пяти лет. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Наши прогнозы достаточно амбициозны. Я не хочу говорить о конкретных датах, они ведь зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Это (процесс вступления - ред.) займет до десятка лет, до пятилетки", - ответила министр на вопрос о сроках вступления в ЕС.

В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города произошел пожар

В российском Белгороде в ночь на 3 июля прогремели мощные взрывы. В центре города начался пожар. Жители слышали несколько залпов. Также сообщается о взрывах возле аэродрома.

Сообщается, что в результате ночных взрывов погибла семья беженцев с Харьковской области.

Лукашенко о привлечении Беларуси в войну против Украины: наше участие мною определено давно

В союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие беларусской армии в войне против Украины было определено давно. Об этом заявил беларусский диктатор Александр Лукашенко.

"У нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" мною определено давно", - заявил он.

В то же время накануне Лукашенко заявлял, что Беларусь не стремится воевать в Украине, поскольку ей эта война не нужна.

В Украину движется холодный атмосферный фронт: где сильно снизится температура

Погода в Украине существенно изменится с приходом холодного атмосферного фронта с запада Европы. Из-за этого температура на большинстве территорий снизится до +22 градусов.

Какой будет синоптическая ситуация в стране в течение следующей недели - читайте в материале Styler.