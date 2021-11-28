Украинские военные готовы отразить возможную атаку со стороны России
Россия сосредоточила более 90 тысяч военнослужащих в приграничных районах. Украинские военные готовы и способны отразить любую атаку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
В субботу глава российской Службы внешней разведки заявил, что предположения о вторжении якобы являются "акцией Госдепа США".
Как отмечает издание, украинские военные, охраняющие границы страны, готовы к любой эскалации конфликта между двумя сторонами.
"Если произойдет атака, у нас есть средства для защиты от нее. Мы хорошо подготовлены. Мы готовимся, все лучше день ото дня, рассматриваем разные варианты. Мы можем отразить атаку без особых проблем, и мы ее не боимся", - заявил военный Александр.
Ранее в этом году Украина получила большую партию американских боеприпасов и ракет. Военнослужащие говорят, что в их распоряжении также имеются минометы и боевые беспилотники турецкого производства.
"Это плохая идея - бояться, когда кто-то приходит к вам в дом, а вы прячетесь в своем подвале. Это не сработает. Надо вставать и идти в бой. Мы боремся с тем, чтобы не позволить им прийти", - говорит еще один солдат по имени Влад, с которым поговорил корреспондент агентства.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в интервью для Military Times руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о возможном вторжении России на территорию Украины в начале 2022 года.
Между тем в СНБО отметили, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.
Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в то, что РФ может победить в войне в случае вторжения.