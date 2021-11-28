ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові готові відбити можливу атаку з боку Росії

Новость на русском →
Неділя 28 листопада 2021 00:01
Українські військові готові відбити можливу атаку з боку Росії Фото: українські військові готові відбити можливу атаку з боку РФ (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Росія зосередила понад 90 тисяч військовослужбовців у прикордонних районах. Українські військові готові і здатні відбити будь-яку атаку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У суботу глава російської служби зовнішньої розвідки заявив, що припущення про вторгнення нібито є "акцією Держдепу США".

Як зазначає видання, українські військові, які охороняють кордони країни, готові до будь-якої ескалації конфлікту між двома сторонами.

"Якщо відбудеться атака, у нас є засоби для захисту від неї. Ми добре підготовлені. Ми готуємося, все краще з кожним днем, розглядаємо різні варіанти. Ми можемо відбити атаку без особливих проблем, і ми її не боїмося", - заявив військовий Олександр.

Раніше цього року Україна отримала велику партію американських боєприпасів і ракет. Військовослужбовці кажуть, що в їхному розпорядженні також є міномети і бойові безпілотники турецького виробництва.

"Це погана ідея - боятися, коли хтось приходить до вас в будинок, а ви ховаєтеся у своєму підвалі. Це не спрацює. Треба вставати і йти в бій. Ми боремося з тим, щоб не дозволити їм прийти", - говорить ще один солдат, на ім'я Влад, з яким поговорив кореспондент агентства.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в інтерв'ю для Military Times керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливе вторгнення Росії на територію України на початку 2022 року.

Тим часом в РНБО зазначили, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.

Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, не вірить у те, що РФ може перемогти у війні в разі вторгнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ
NEWS
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує