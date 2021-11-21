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Резников о возможности победоносной войны России над Украиной: "Не верю в это"

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 21 ноября 2021 15:58
Резников о возможности победоносной войны России над Украиной: "Не верю в это" Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Алексей Резников высказался о возможности победоносной войны России над Украиной. Глава оборонного министерства не верит, что это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Резникова для "Голос Америки".

"Не верю в это. Потому что давайте не забывать мы за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска", - сказал министр, отметив, что военные на передовой также находятся в боевом настроении.

Резников добавил, что на сегодня в Украине более 400 тысяч ветеранов, которые готовы встать на защиту своей земли.

"Поэтому такого легкого прохода, как это было 2014 году, не будет уже. Сегодня люди знают что такое пролитая кровь и как поливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", - пояснил он.

Напомним, сначала "Голос Америки" опубликовал интервью в другой редакции. В предыдущем варианте Резникова спрашивали, возможно ли полномасштабное наступление России на Украину, однако затем текст интервью изменили.

Сегодня глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на Украину уже в январе-феврале следующего года.

Также разведка показала возможные сценарии военного вторжения России в Украину.

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