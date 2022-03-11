ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские медиа запустили телепроект FREEДОМ на русском языке

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 00:12
Украинские медиа запустили телепроект FREEДОМ на русском языке Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Украинские медиагруппы решили расширить вещание на русском языке. Они запускают совместный телевизионный проект FREEДОМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Эфир стартовал сегодня, 10 марта, в 21:00 по киевскому времени. Вещание будет происходить в режиме 24/7. Телеканал UATV можно найти спутнике, в сетях IPTV и на YouTube.

"Вместе будем открывать глаза россиянам", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что несмотря на то, что сейчас в стране объявлено военное положение и мобилизация, никто отправлять на фронт неподготовленных людей не собирается.

В частности, всем мужчинам необходимо быть на связи со своими военкоматами. При этом Резников призывает всех военнообязанных мужчин не пытаться выехать из страны и сообщать местные центры комплектации о своем местонахождении.

Мы также писали о том, что украинские военные показали новые трофеи от оккупанта в Сумской области. Наши бойцы сожгли вражескую военную технику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Ткаченко Медиа группа Украина
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"