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Никто не отправит на фронт неподготовленных людей, - Резников

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 22:19
Никто не отправит на фронт неподготовленных людей, - Резников Алексей Резников обратился к военнообязанных (t.me.OP.UA)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 15-й день разрушает украинские города. Однако, Украина дает мощный и достойный отпор оккупантам. Сейчас в стране объявлено военное положение и мобилизацию, но Украина отправлять на фронт неподготовленных людей не собирается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Алексея Резникова.

В частности, всем мужчинам нужно быть на связи со своими военкоматами, но отправлять на фронт всех подряд Минобороны не собирается.

Министр обороны Алексей Резников призывает всех военнообязанных мужчин не пытаться выехать из страны и сообщать местные центры комплектации о своем местонахождении.

"Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет никакого смысла! Наша армия останавливает более многочисленного врага благодаря тому, что она мотивирована, лучше обучена и вооружена", - сказал Резников.

Ранее мы сообщали, что Резников заявил, что россияне убили больше гражданских, чем погибло военных.

Также мы писали, что под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.

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Алексей Резников
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