Никто не отправит на фронт неподготовленных людей, - Резников

Россия уже 15-й день разрушает украинские города. Однако, Украина дает мощный и достойный отпор оккупантам. Сейчас в стране объявлено военное положение и мобилизацию, но Украина отправлять на фронт неподготовленных людей не собирается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Алексея Резникова.

В частности, всем мужчинам нужно быть на связи со своими военкоматами, но отправлять на фронт всех подряд Минобороны не собирается.

Министр обороны Алексей Резников призывает всех военнообязанных мужчин не пытаться выехать из страны и сообщать местные центры комплектации о своем местонахождении.

"Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет никакого смысла! Наша армия останавливает более многочисленного врага благодаря тому, что она мотивирована, лучше обучена и вооружена", - сказал Резников.