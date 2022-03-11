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Українські медіа запустили телепроєкт FREEДОМ російською мовою

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 00:12
Українські медіа запустили телепроєкт FREEДОМ російською мовою Фото: Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українські медіагрупи вирішили розширити мовлення російською мовою. Вони запускають спільний телевізійний проєкт FREEДОМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Ефір стартував сьогодні, 10 березня, о 21:00 за київським часом. Мовлення відбуватиметься в режимі 24/7. Телеканал UATV можна знайти супутнику, в мережах IPTV і на YouTube.

"Разом будемо відкривати очі росіянам", - підкреслив Ткаченко.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що попри те, що зараз в країні оголошено воєнний стан і мобілізація, ніхто відправляти на фронт непідготовлених людей не збирається.

Зокрема, всім чоловікам необхідно бути на зв'язку зі своїми військкоматами. При цьому Резніков закликає всіх військовозобов'язаних чоловіків не намагатися виїхати з країни і повідомляти місцеві центри комплектації про своє місцезнаходження.

Ми також писали про те, що українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області. Наші бійці спалили ворожу військову техніку.

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Олександр Ткаченко Медиа группа Украина
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