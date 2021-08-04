Украинские легкоатлетки Рыжикова и Ткачук завершили выступление на Олимпиаде в шестерке лучших

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук удачно выступили в финале Олимпиады в забеге на 400 метров с барьерами. Рыжикова финишировала пятой (53,48), Ткачук - с лучшим результатом в карьере шестая (53,79).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК .

"Просто фантастический забег выдали участницы финала на 400 метров с барьерами, в котором принимали участие сразу две представительницы Украины. Выйдя в решающую стадию с седьмым и восьмым временем соответственно, Анна Рыжикова и Виктория Ткачук улучшили свои результаты", - сообщили в НОК.

Кроме того, в финале были установлены мировой и европейский рекорды.

"Украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук, которые уже переписали историю, выйдя обе в финал, показали высокий результат, заняв соответственно 5-е (53,48) и 6-е (53,79) место", - утверждают в Национальном олимпийском комитете Украины.