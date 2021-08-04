Схватки за "золото" и "бронзу" в борьбе и еще пять надежд на медали: за чем следить на ОИ
Сегодня, 4 августа, Украина получит как минимум две медали Олимпиады в Токио, которые могут быть и золотыми. Всего в среду украинские спортсмены будут претендовать сразу на восемь наград ОИ-2020.
Подробнее о выступлениях украинцев 4 августа - в материале РБК-Украина.
Сегодняшний день уже точно станет самым успешным на Олимпийских играх в Токио. Пока у Украины в активе есть лишь одна серебряная медаль, которую принес пловец Михаил Романчук. Сегодня сразу два борца будут выступать в финальных схватках - Жан Беленюк (до 87 кг) и Парвиз Насибов (до 67 кг). Каждый из борцов вчера успешно прошел троих соперников и сегодня будет сражаться за токийское "золото". Также в "бронзовом" финале будет бороться за медаль Ирина Коляденко, которая уступила в полуфинальной схватке.
Кроме этого реальный шансы на медаль имеет пара наших синхронисток в артистичном плавании - Марта Федина и Анастасия Савчук. Украинки завершили произвольную и техническую программы с третьим результатом. Заключительным этапом вновь будет произвольная программа, результат которой заменит первое выступление в этой дисциплине. Очки за техническую программу сохранятся.
Также в финале бега на 400 метров с барьерами будут участвовать сразу две украинки - Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Всего участниц восемь, а так и шансы на медаль для Украины растут.
Еще за олимпийскую награду будет сражаться Кристина Панчишко в марафонском заплыве в открытой воде на 10 км, а также Михаил Кохан в метании молота.
Всего же 4 августа будет разыграно 17 олимпийских медалей.
Полное расписание выступлений украинских спортсменов ниже:
Плавание
Открытая вода, 10 км, женщины
- 0:30 - финал. Кристина Панчишко
Гребля
Каноэ, одиночка, 200 метров, женщины
- 4:05 - отбор. Людмила Лузан
- 4:12 - отбор. Анастасия Четверикова
Байдарка, одиночка, 500 метров, женщины
- 4:47 - отбор. Юлия Юрийчук
- 5:08 - отбор. Мария Повх
Легкая атлетика
Бег, 400 метров с барьерами, женщины
- 5:30 - финал. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
Метание молота, мужчины
- 14:15 - финал. Михаил Кохан
Борьба
Вольный стиль, женщины
- Не ранее 5:40 - отборочный раунд. Татьяна Кот (до 57 кг)
- Не ранее 12:15 - полуфинал
Греко-римская борьба, мужчины
- Не ранее 13:40 - финал. Парвиз Насибов (до 67 кг)
- Не ранее 13:50 - финал. Жан Беленюк (до 87 кг)
Вольный стиль, женщины
- 14:55 - схватка за "бронзу". Ирина Коляденко (до 62 кг)
Синхронное плавание
Дуэт
- 13:30 - финал. Марта Федина / Анастасия Савчук
Прыжки в воду
Вышка, 10 метров, женщины
- 9:00 - квалификация. София Лискун
Велоспорт
Кейрин, женщины
- 10:20 - отбор. Любовь Басова
- 10:25 - отбор. Елена Старикова
Трансляции ключевых событий будут вестись на телеканале "UA: Перший" и сайте "Суспільне.Спорт".