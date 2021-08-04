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Українські легкоатлетки Рижикова і Ткачук завершили виступ на Олімпіаді у шістці найкращих

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Середа 04 серпня 2021 09:07
Українські легкоатлетки Рижикова і Ткачук завершили виступ на Олімпіаді у шістці найкращих Фото: Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Українські легкоатлетки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук вдало виступили у фіналі Олімпіади в забігу на 400 метрів з бар'єрами. Рижикова фінішувала п’ятою (53,48), Ткачук - з кращим результатом в кар’єрі шоста (53,79).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

"Просто фантастичний забіг видали учасниці фіналу на 400 метрів з бар'єрами, в якому брали участь одразу дві представниці України. Вийшовши до вирішальної стадії з сьомим та восьмим часом відповідно, Анна Рижикова та Вікторія Ткачук покращили свої результати", - повідомили у НОК.

Крім того, у фіналі були встановлені світовий і європейський рекорди.

"Українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук, які вже переписали історію, вийшовши обидві до фіналу, показали високий результат, посівши відповідно 5-е (53,48) та 6-е (53,79) місце", - стверджують у Національному олімпійському комітеті України.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 серпня, Україна отримає як мінімум дві медалі Олімпіади в Токіо, які можуть бути і золотими.

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