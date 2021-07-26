Украинская фехтовальщица Харлан проиграла в первом поединке и покинула Олимпиаду

Украинская фехтовальщица на сабле Ольга Харлан в поединке первого круга Олимпийских игр проиграла китаянке Ян Хенью. Она покинула Олимпиаду-2020.

На определенном этапе счет был 11:10 в пользу украинки, но затем она пропустила пять подряд уколов.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина-2008, а также серебряной в Рио-2016, но в командной сабле. В индивидуальном турнире на ее счету бронзовые медали Лондона-2012 и Рио-2016.