Украинская лучница выбила с ОИ чемпионку мира. Но не прошла дальше 1/16

Украинская лучница Вероника Марченко на Олимпиаде-2020 в Токио выбила в 1/32 действующую чемпионку мира из Китайского Тайбэя Лэй Цзянь-ин. Но уже в следующей стадии уступила Кан Чаен из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

"Невероятно! Наша лучница Вероника Марченко в 1/32 одержала победу над действующей чемпионкой мира 6:4 и вышла в 1/16!", - говорится в сообщении.

Однако уже на следующей стадии украинка уступила представительнице Южной Кореи.

Отметим, вторая лучница Анастасия Павлова уступила своей сопернице на стадии 1/32 финала.