Українська лучниця вибила з ОІ чемпіонку світу. Але не пройшла далі 1/16

Українська лучниця Вероніка Марченко на Олімпіаді-2020 в Токіо вибила в 1/32 чинну чемпіонку світу з китайського Тайбея Лей Цзянь-ін. Але вже в наступній стадії поступилася Кан Чаен з Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

"Неймовірно! Наша лучниця Вероніка Марченко в 1/32 здобула перемогу над чинною чемпіонкою світу 6:4 і вийшла в 1/16!", - йдеться в повідомленні.

Однак вже на наступній стадії українка поступилася представниці Південної Кореї.

Відзначимо, друга лучниця Анастасія Павлова поступилася своїй суперниці на стадії 1/32 фіналу.