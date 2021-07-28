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Українська лучниця вибила з ОІ чемпіонку світу. Але не пройшла далі 1/16

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Токіо, Середа 28 липня 2021 14:59
Українська лучниця вибила з ОІ чемпіонку світу. Але не пройшла далі 1/16 Фото: українська лучниця Вероніка Марченко (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Україна

Українська лучниця Вероніка Марченко на Олімпіаді-2020 в Токіо вибила в 1/32 чинну чемпіонку світу з китайського Тайбея Лей Цзянь-ін. Але вже в наступній стадії поступилася Кан Чаен з Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

"Неймовірно! Наша лучниця Вероніка Марченко в 1/32 здобула перемогу над чинною чемпіонкою світу 6:4 і вийшла в 1/16!", - йдеться в повідомленні.

Однак вже на наступній стадії українка поступилася представниці Південної Кореї.

Відзначимо, друга лучниця Анастасія Павлова поступилася своїй суперниці на стадії 1/32 фіналу.

Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпіади-2020, це найвище досягнення в одиночному розряді для України.

А українського дзюдоїста Кеджау Ньябалі дискваліфікували після того, як він провів заборонений прийом.

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