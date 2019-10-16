Украинская делегация отправилась на переговоры с МВФ

Украинская делегация вместе с представителями Национального банка Украины вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

В следующие несколько дней украинская делегация будет вести активные переговоры со всеми международными финансовыми организациями и инвесторами.

"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой длительный перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми международными финансовыми организациями, так и с коллегами из европейских минфинов, американского Казначейства и инвесторами", - написала Маркарова.

Министр подчеркнула, что делегация продолжает работу и в самолете.

"Вайфай в самолете позволяет окунуться в новый World Еconomic Outlook от МВФ, который четко показывает замедление глобальной экономики с одной стороны и задачи и, главное, возможности Украины на увеличение роста у нас", - отметила она.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 15 октября отбывает в Вашингтон на ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка.

Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка проходит 14-20 октября 2019 года

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина заявил, что Украина должна продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку это является залогом ускорения роста экономики Украины.